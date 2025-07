Crise do IOF: Motta escanteou Gleisi e desprezou quem angariou votos a ele

Ao decidir votar o decreto que derrubou as novas regras do IOF, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), desprezou a relação amistosa que mantinha com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na avaliação de líderes. A chefe da articulação política no Planalto havia sido a principal fiadora dentro do PT do paraibano na disputa pela presidência da Casa.

O que aconteceu

Desde que o Congresso aprovou a medida, o presidente da Câmara e a ministra não têm conversado diretamente. Gleisi enviou uma mensagem para Motta quando a votação foi anunciada e tentou falar com ele, mas não foi atendida. De lá para cá, as conversas com o Executivo têm sido feitas por emissários.

Decisão de questionar o IOF no STF foi comunicada a Motta por liderança. Nesta semana, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), foi o responsável por comunicar ao deputado paraibano que o Planalto ia protocolar uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto que derrubou as novas regras do Imposto sobre Operações Financeiras.