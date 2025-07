'Não queremos desinformação', diz presidente do INSS sobre Nikolas em CPMI

Quando a gente gera pânico, quando a gente, na verdade, normaliza a fraude, a gente coloca nosso aposentado e pensionista numa situação de desconfiança de todos. E muitas vezes eles vão atrás de pessoas que não estão ali para ajudá-lo, mas sim para poder cometer o golpe do golpe.

Gilberto Waller, presidente do INSS

O presidente do INSS lembrou que o vídeo do deputado Nikolas Ferreira sobre as fraudes no INSS tinha informações falsas e gerou preocupação em muitos aposentados e pensionistas.

Uma das críticas que eu tenho foi confundir num vídeo que ele [Nikolas] fez a questão dos empréstimos consignados com descontos associativos, dizendo que essa questão do desconto associativo gerou um prejuízo de 90 bilhões de reais. Isso é uma informação falsa.

Os números hoje demonstram, em nenhum momento se chegou a 90 bilhões, se juntou duas situações totalmente distintas, duas situações totalmente desiguais para poder desinformar. Se a ideia for informar, se for transparente, se for colocar limpo, seja quem for, será bem-vindo.

A nossa população precisa de informação. O que a gente não pode ter é, na verdade, a desinformação, é gerar pânico, gerar ansiedade. Muitos dos nossos brasileiros ficaram preocupados com o desconto associativo pela desinformação, achando que todo e qualquer desconto era fraudado, que a sua conta era fraudada.