Presidente da Alesp é internado após passar por procedimento cirúrgico

Assembleia Legislativa segue funcionando, informou assessoria de Prado. "Com sua equipe comprometida em garantir continuidade, responsabilidade institucional e respeito à população paulista", diz nota enviada pela equipe. A Alesp fez a última sessão do primeiro semestre ontem e agora os parlamentares devem entrar em recesso.

André do Prado agradece as manifestações de carinho e apoio que tem recebido e reforça seu compromisso de seguir trabalhando com dedicação pelo desenvolvimento do Estado de São Paulo e pelo bem-estar da população paulista.

Equipe do deputado estadual e presidente da Alesp