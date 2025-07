Quaest: Maioria da Câmara vê chance baixa de aprovação de pautas do governo

Avaliação caiu em meio à crise do IOF. O Executivo foi surpreendido com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar o projeto para derrubar o decreto do IOF, que foi aprovado com ampla maioria na Câmara e no Senado. Hoje o governo foi ao STF para tentar manter as medidas, acirrando ainda mais a guerra com o Legislativo.

Como eles avaliam o governo Lula

Para 46%, avaliação é negativa (eram 42%)

Para 27%, positiva (eram 32%)

24%, regular (eram 26%)

3% não sabem ou não responderam (era 1%)

Relação do governo com o Congresso