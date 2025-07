Ronilso: Discurso de Lula de 'ricos x pobres' faz sentido, mas não cola

Houve um tempo em que o governo teve mais chances de fazer esse debate, trazer isso à luz e minimamente mostrar essa relação. É difícil isso acontecer agora e esse discurso colar.

O discurso faz todo o sentido, mas a maioria da população, sobretudo os mais pobres, vê isso como dizer o óbvio. Não é preciso fazer um comercial para dizer isso às pessoas, aos trabalhadores, a quem vive nas periferias e acorda cedo para pegar um ônibus apertado e paga caro nas compras que faz. Elas sabem.

Um comercial como esse é chover no molhado. Isso volta muito pouco em termos de engajamento. Não acredito que o pessoal do PT ache que esse comercial fará as pessoas se revoltarem e irem às ruas para uma manifestação pedindo para o Congresso mudar de postura. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Ronilso ressaltou que o governo federal desperdiça a oportunidade de ir direto ao ponto no combate à desigualdade.

Não é a população que precisa responder o que deve ser feito. É o contrário; o governo e o Congresso precisam dar a resposta para reverter esse quadro.