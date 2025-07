Zambelli quer acareação com hacker para tentar evitar perda de mandato

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) alegou falta de direito à defesa para tentar salvar o mandato. O argumento foi apresentado pelo advogado Fábio Pagnozzi, que entregou hoje a defesa da cliente à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara.

O que aconteceu

Zambelli está condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ela fugiu para a Itália para evitar ir para a cadeia e tenta reverter o mandado de prisão.

A deputada foi condenada porque, segundo a acusação, contratou um hacker para atuar contra Alexandre de Moraes. A mando da parlamentar, ele teria entrado no sistema da Justiça e inserido o nome do ministro do STF na lista de pessoas a serem presas.