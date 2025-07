Canal policial citado pela PF no caso da 'Abin paralela' volta após 2 anos

Arlotta ocultou participação na administração do canal, diz a PF. A investigação aponta que ele criou uma empresa no nome da mãe em 2022, a DH Web Conteúdo e Mídia Social, para gerenciar as atividades financeiras do Diário da Honra.

A DH Web recebia pagamentos mensais de empresas contratadas pela Abin. O relatório descreve que a gestão de Ramagem assinou contratos com a Berkana Tecnologia em Segurança no valor de R$ 9,6 milhões em 2020. A empresa de segurança pagava R$ 5.000 mil a DH Web supostamente em troca de divulgação no Diário da Honra.

PF diz que Arlotta usava empresa para lavar dinheiro. "Ao receber os R$ 5.000 mensais através da pessoa jurídica DH WEB, Felipe Arlotta buscava conferir aparência de legalidade a recursos de origem criminosa, incorrendo, em tese, no crime de lavagem de capitais," diz o relatório.

Outras empresas pagavam R$ 3 mil mensais ao Diário da Honra: a Websis Tecnologia e a MKS Gestão de Resíduos. A PF, no entanto, não encontrou propaganda das companhias nos vídeos do canal. Ambas tinham negócios com a Abin.

O apresentador do Diário da Honra, João Luiz Chaves Júnior, anunciou o retorno em maio. "Amanhã escreveremos uma nova página em nosso diário. Se você está com a gente desde o começo, você não pode perder", disse em um vídeo.

Canal entrevistou Ramagem em 12 de março de 2022. Foi pouco antes de ele deixar o comando da Abin para se candidatar a deputado federal. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, também foi entrevistado pelo Diário da Honra em 2021.