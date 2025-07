Advogado de Bolsonaro ficou em silêncio durante depoimento à PF

Wajngarten disse não conhecer a mãe de Cid. Ele foi acusado, junto de Bueno e Kuntz, de ter cercado Agnes Cid em um evento em São Paulo.

Não houve contato com Cid para falar sobre a delação premiada, disse Wajngarten à PF. Além disso, ele negou que teve intenção de tumultuar ou atrapalhar as investigações da trama golpista.

Luiz Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, admitiu que teve contato com Cid, mas por iniciativa do tenente-coronel. Ele alegou que o contato foi feito por meio da conta "gabrielar702" do Instagram, em janeiro de 2024.

Advogado confirma que conheceu a filha de Cid em março de 2023 e a reencontrou em agosto e dezembro do mesmo ano. Kuntz relatou que manteve "contatos esporádicos" com a adolescente entre agosto de 2023 e março de 2024, mas as conversas pararam após uma nova prisão de Cid.

Contudo, ele negou que teve contato com Cid e seus familiares para falar do acordo de delação com a PF. Segundo ele, o acordo já estava homologado.