'Virei um juiz travão. Muita gente me odeia', diz Dino sobre barrar emendas

Constituição determina que congressistas devem legislar sobre o Orçamento. Ou seja, eles devem analisar as propostas do Executivo e indicar como a União deve gastar os recursos públicos. Em tese, as emendas buscam a melhor distribuição possível, já que os deputados e senadores estão mais próximos dos eleitores e conhecem melhor as necessidades específicas de cada região.

Antes, os parlamentares propunham a emenda, e o Executivo tinha que aprovar. Assim, se tornaram tradicional moeda de troca no jogo político, já que a destinação de emendas pode se transformar em investimentos locais e, eventualmente, palanque eleitoral. Cada político costuma direcionar dinheiro às cidades ou regiões de interesse.

Desde 2015, porém, alguns tipos de emendas se tornaram impositivas —ou seja, o governo é obrigado a pagá-las. Ficou menor o poder de barganha do governo federal, embora ele ainda possa determinar o ritmo de liberação dos recursos das emendas ao longo do ano. Em 2019, mais emendas se tornaram impositivas.

Foram essas mudanças que possibilitaram a criação do chamado "orçamento secreto". Trata-se de emendas em que o autor ou o destino não era especificado, facilitando casos de corrupção. Em novembro de 2021, o STF suspendeu a execução das emendas pela primeira vez, em uma ação de relatoria da ministra Rosa Weber. Com a aposentadoria dela, foi Dino quem assumiu as ações desse tema.

Agora, estão na mão de Dino ao menos três ações que contestam o pagamento impositivo das emendas. Na semana passada, aconteceu uma audiência pública sobre o tema: os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, chegaram a confirmar presença, mas cancelaram de última hora.