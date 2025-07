Frente de esquerda entra no Itaú na Faria Lima e pede imposto a super-ricos

Manifestação ocorreu no prédio que é considerado o mais caro do Brasil. O imóvel, que abriga a sede do Itaú BBA, foi comprado em dezembro de 2023 pelo Itaú Unibanco, por quase R$ 1,5 bilhão. "[O protesto] Não é somente uma ação simbólica, é uma denúncia clara: os donos do Itaú, que compraram esse prédio por R$ 1,5 bilhão, pagam menos imposto que a maioria esmagadora do nosso povo, que luta para pagar aluguel e comer", diz nota da frente de esquerda.

Manifestantes ocuparam o saguão do edifício onde fica a sede do Itau, na avenida Faria Lima, em São Paulo Imagem: Comunicação MTST

Frente Povo Sem Medo afirma que ato busca justiça tributária. Em nota, a frente destaca que defende a "inclusão dos milionários no imposto de renda e do povo no orçamento".