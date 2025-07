Josias: Brasil cutuca Milei sem empurrá-lo para fora do Mercosul

O Brasil estabelece uma distinção clara com Javier Milei na presidência do Mercosul, mas sem provocar o presidente argentino a ponto de estimulá-lo a deixar o bloco econômico, afirmou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Hoje, em Buenos Aires, Lula recebeu de Milei a presidência temporária do Mercosul pelos próximos seis meses. Esta é a primeira viagem do petista à Argentina desde que Milei se trnou presidente do país.