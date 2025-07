Kotscho: Governo tem que definir caso INSS para tirar bomba do colo de Lula

Após o STF homologar termos do acordo para o reembolso dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais no INSS, o governo precisa agir rapidamente sobre o caso para tirar a bomba que caiu no colo do presidente Lula, disse o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL.

Tem a CPMI que está no horizonte ainda, não foi instalada, mas se o governo conseguir, que não tem acontecido ultimamente, agir com rapidez, com firmeza nessa questão, tende a esvaziar a CPMI e todas as críticas que vem recebendo, que é realmente uma questão central para a eleição de 2026.