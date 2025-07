Lula diz que Mercosul precisa olhar para Ásia, após Milei criticar o bloco

Lula destacou questões como o fortalecimento do comércio com parceiros externos. Ele falou em ampliar mercados e diversificar parcerias. "Estou confiante de que, até o fim deste ano, assinaremos os acordos com a União Europeia e com a Efta, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo." Efta é a Associação Europeia de Livre Comércio, que engloba Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Presidente também disse que o bloco deverá enfrentar o tema da mudança do clima. "A realidade se move mais rápido que o Acordo de Paris, expondo a falácia do negacionismo climático", falou. Ele afirmou que o Brasil reduzirá emissões entre 59% e 67% até 2035 em todos os setores econômicos.

Lula disse que desafio do bloco é combater o crime organizado. "Não venceremos essas verdadeiras multinacionais do crime sem atuar de forma coordenada."

O que disse Milei

Argentino falou em liberdade "juntos ou sozinhos". Ele começou o discurso dizendo que "preferia falar uma verdade difícil do que uma verdade confortável". Segundo o argentino, o Mercosul foi criado para integrar a economia da região, mas "acabou prejudicando cidadãos e setores da economia". Milei disse que o bloco "acabou castigando populações com serviços e bens piores" e "freando o crescimento da economia".

Ele afirmou que a Argentina "decidiu encarar o progresso" e defendeu que o bloco adote reformas comerciais. "Seguiremos o caminho da liberdade, a Argentina não pode esperar, precisamos de mais trabalho, mais liberdade, de maneira urgente. Nosso país decidiu deixar para trás décadas de parada. Com a história, aprendemos que só podemos fazer isso através do caminho livre".