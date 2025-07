Sakamoto: Deputados decidem se reproduzir e que se lasque o ajuste fiscal

A aprovação do aumento do número de deputados federais revela o desinteresse dos parlamentares em discutir o corte de gastos, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

De acordo com integrantes do governo e parlamentares governistas, Lula deve vetar a proposta do projeto de lei, que cria 18 vagas de deputados federais já a partir das eleições de 2026, passando dos atuais 513 para 531.