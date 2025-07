TCU investiga sigilo em vinda de ex-primeira-dama do Peru em avião da FAB

O TCU (Tribunal de Contas da União) abriu processo para investigar o sigilo de cinco anos aplicado sobre os gastos da FAB (Força Aérea Brasileira) para trazer ao Brasil a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia.

O que aconteceu

Agora três processos do TCU têm investigações relacionadas à vinda de Nadine Heredia. O novo processo apura quais foram os gastos da FAB e foi protocolado pela deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), que é líder da minoria na Câmara —as informações sobre os custos estão sob sigilo há cinco anos, conforme revelou o site Metrópoles. Ao UOL, o TCU informou que o processo está sob relatoria de Aroldo Cedraz e que ainda não foi julgado e não existem documentos públicos disponíveis.

Outros dois processos investigam o uso de recursos públicos. Um outro procedimento está sob relatoria do ministro Benjamin Zymler, que apura o uso irregular de recursos públicos em operação logística e transporte da ex-primeira-dama do Peru. Outro, também de relatoria de Cedraz, solicita auditoria para verificar a legalidade do transporte feito pela FAB.