Carla: Motta retrocede após ataque ao governo pegar mal em reduto eleitoral

Hugo Motta declarou que está aberto ao diálogo após o ministro do STF Alexandre de Moraes suspender os decretos do governo e da Câmara sobre o aumento do IOF. O presidente da Câmara disse agora que não é de interesse do Congresso "entrar num cabo de guerra" com o governo.

A colunista destacou que Motta sabe que ninguém ganharia com uma briga entre governo e Congresso.

Então, isso também, chegando aos ouvidos, e a consciência do presidente da Câmara, Hugo Motta, ajuda, colabora, para que ele dê um passinho atrás, e também busque um pouco desse diálogo, porque isso é uma unanimidade, todo mundo sabe que ninguém ganha com a briga completa.

Então é melhor todo mundo dar um passinho para trás e ver o que pode andar ainda nesse ano do Congresso, que seja bom para o país e que, enfim, ajude ou não determinados políticos nas eleições do ano que vem.

Carla Araújo, colunista do UOL

