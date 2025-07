Decisão de Moraes foi sábia e ajuda a acalmar ânimos, diz presidente do PT

Essa negociação pode resultar em algo que permita ao governo alcançar os objetivos que tinha, e que não eram simplesmente o de aumentar a arrecadação. Dentro dessas medidas relativas ao IOF, existem várias questões estritamente regulatórias. Como tal, parte do decreto deve permanecer ou reeditado com outros conteúdos. Humberto Costa (PE), senador e presidente nacional do PT

Costa demonstrou otimismo de que a decisão de Moraes seja o ponto de partida para um acordo entre todas as esferas envolvidas no debate sobre o ajuste fiscal.

O que mais me anima é que, para resolver o problema global da obtenção das metas do arcabouço fiscal e a garantia do déficit zero, isso tudo exigirá uma concertação, cujo embrião pode ser esse primeiro momento.

Ela envolverá o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário e o empresariado. Quando se fala em ajuste fiscal e em cumprimento de metas do arcabouço fiscal, todo mundo concorda, mas quer que o outro dê a sua contribuição e não ele.

Vejo essa decisão com simpatia e otimismo. Espero que ela seja o embrião de uma negociação mais ampla e que deva acontecer mais rapidamente. Humberto Costa (PE), senador e presidente nacional do PT

Josias: Moraes zera placar e recoloca bola do IOF no centro do campo

Alexandre de Moraes zerou todos os argumentos do Congresso Nacional e do governo para reiniciar o debate em torno do IOF e chegar a um consenso sobre o assunto, avaliou o colunista Josias de Souza.