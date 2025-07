Governo torna crime hediondo ataques a escolas, creches e universidades

Para o senador Fabiano Contarato (PT-ES), que relatou o projeto no Senado, o aumento da pena é importante, mas não vai eliminar o problema sozinho. Um relatório do MEC (Ministério da Educação) produzido em 2023 fez 13 sugestões para prevenir novas ocorrências, que vão desde responsabilizar as plataformas digitais pela circulação de conteúdo extremista à expansão de espaços comunitários de lazer, socialização, esporte e cultura.

Crimes sexuais contra mulheres

Alckmin também sancionou hoje o projeto de lei que proíbe reduzir a pena para crimes de violência sexual — como o estupro — contra a mulher. O texto retira do Código Penal trecho que permitia que idade fosse atenuante de crimes do tipo. Até então, as penas poderiam ser diminuídas para qualquer tipo de crime, se cometidos por pessoas com 21 anos, na data do delito, ou com mais de 70 anos, no momento da condenação.

Agora, a idade continua sendo fator para atenuar penas de crimes, menos os de violência sexual contra mulheres. O novo texto da lei passa a ser o seguinte:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: