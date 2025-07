Josias: Moraes zera placar e recoloca bola do IOF no centro do gramado

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), zerou todos os argumentos do Congresso Nacional e do governo para reiniciar o debate em torno do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e chegar a um consenso sobre o assunto, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Moraes suspendeu hoje todos os decretos sobre mudanças na cobrança do IOF. O ministro convocou uma reunião de conciliação entre governo e Congresso para o próximo dia 15.