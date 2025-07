Moraes suspende decretos do IOF e convoca reunião entre governo e Congresso

O ministro Alexandre de Moraes suspendeu hoje todos os decretos sobre mudanças na cobrança do IOF, e convocou uma reunião de conciliação entre o governo e o Congresso para o próximo dia 15.

O que aconteceu

Ministro sustou os dois decretos do governo, bem como o decreto legislativo que anulava os do governo. Para ele, esse embate entre Executivo e Legislativo —que chamou de "indesejável"—, contraria a Constituição, que prega a harmonia e independência dos Poderes.

Para mediar a paz entre o governo do presidente Lula (PT) e o Congresso comandado por Davi Alcolumbre (União-AP), acontecerá uma audiência de conciliação na sala de audiências do STF. A reunião foi marcada para as 15h do próximo dia 15 de julho, uma terça-feira.