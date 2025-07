Motta celebra decisão de Moraes: 'Sintonia com a maioria da Câmara'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou hoje a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de suspender os decretos do IOF, tanto o do governo Lula quanto o aprovado pela Câmara para anulá-los.

O que aconteceu

Decisão está em "sintonia com o desejo" da Câmara e da sociedade, afirmou Motta. A declaração do deputado federal foi feita no X (antigo Twitter), momentos após a determinação de Moraes ser divulgada.

Motta disse ainda que está "aberto ao diálogo institucional". "Continuamos abertos ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia", declarou.