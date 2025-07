Salto: Motta se precipita ao interpretar decisão de Moraes sobre IOF

Josias: Moraes zera placar e recoloca bola do IOF no centro do campo

Alexandre de Moraes zerou todos os argumentos do Congresso Nacional e do governo para reiniciar o debate em torno do IOF e chegar a um consenso sobre o assunto, avaliou o colunista Josias de Souza.

Na prática, o que Moraes fez foi anular todos os gols que o governo imaginava ter feito contra o Congresso e vice-versa, zerar o placar e recolocar a bola no centro do gramado. É muito constrangedor para os atores do Executivo e do Legislativo que essa iniciativa em busca de uma conciliação tenha sido tomada por um ministro do STF.

A política, com um parafuso a menos, está terceirizando uma composição que lhe cabe e é iminentemente política e a transferindo para o âmbito judiciário. Delegaram a Moraes a tarefa de costurar um acordo político que os agentes políticos não foram capazes de executar.

É muito curioso que nesse momento as autoridades do Executivo não conseguem conversar com o Legislativo. Agora, evidentemente, terão que fazer isso porque não faz nexo que esse impasse perdure até o dia 15. Seria mais ou menos constrangedor se o ministro da Fazenda [Fernando Haddad] conseguisse restabelecer a linha direta que mantinha com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra: