Contra 'Taxad', PT associa Tarcísio a aumento de pedágio em SP

"O governador Tarcísio de Freitas tem uma verdadeira obsessão por pedágios", diz o deputado estadual Antônio Donato (PT-SP) em vídeo divulgado nas redes sociais. Em montagens que circulam pelas redes e por grupos petistas, fotos do governador são colocadas em placas de trânsito nas rodovias com a legenda "Tarcísio Free Flow", em referência ao novo modelo sem parada.

O discurso serve ainda para contrapor a pecha de aumentador de impostos que o grupo do governador impõe ao governo Lula (PT). No início do ano, bolsonaristas conseguiram viralizar o meme "Taxad" com fotos de Haddad e seguem atrelando as altas ao governo, em meio ao debate sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

"É uma hipocrisia", afirma o deputado estadual Ênio Tatto (PT-SP). "Enquanto a base dele em Brasília cria dificuldade para o Lula aprovar projetos, colocam 'jabutis, como o que aumentou a conta de luz, aqui [em São Paulo] ele promove o aumento. Tudo na contramão", diz o parlamentar, se referindo a partes estranhas aos projetos que acabam aprovadas em conjunto.

O PT acusa ainda o governador de quebrar uma promessa de campanha. Aliados e integrantes do governo Tarcísio negam: dizem que seria inviável que não houvesse reajuste, inclusive por uma questão contratual, e ressaltam que o compromisso só foi firmado para o primeiro ano de governo, 2023.

Tarcísio avaliou ainda aumentar a quantidade de pedágios free flow, mas teve de recuar. Aliados do próprio governador apontaram que a medida seria impopular e poderia ser um tiro que sairia pela culatra.

O sistema free flow, ou de livre circulação, funciona automaticamente, sem interrupção do fluxo. A cobrança é feita por meio dos pórticos que reconhecem a placa ou a tag (etiqueta eletrônica) instalada no carro que passa por eles.