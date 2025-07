Beto Vasques: Motta pode se tornar o 'vilão de carne e osso' do Congresso

Então eu, se fosse o Congresso, poria as barbas de molho porque desse processo todo a sensação que eu tenho é que vai cunhar, sim, no Congresso e no centrão, sobretudo, a imagem de que são aqueles que defendem os interesses dos super-ricos e os seus próprios interesses.

Beto Vasques

Hugo Motta declarou que está aberto ao diálogo após o ministro do STF Alexandre de Moraes suspender os decretos do governo e da Câmara sobre o aumento do IOF. O presidente da Câmara disse agora que não é de interesse do Congresso "entrar num cabo de guerra" com o governo.

O professor ressaltou que é preciso facilitar os termos da discussão para que a população entenda realmente a questão do IOF. E a personificação de 'herói contra vilão' é o melhor exemplo disso.

Se a gente for no ponto de ônibus ou no bar da esquina para perguntar do IOF, as pessoas vão achar a gente com cara de marciano. Agora, se você falar que rico não paga imposto e que o pobre paga toda a conta do imposto, isso as pessoas entendem. Isso é absolutamente intuitivo.

E você, quando põe cara em um vilão, quando você cria o vilão da história e o herói, naquela divisão, o 'nós contra eles', o 'nós' é um vilão que protege os super-ricos. E do outro lado você tem o Lula, que é o herói, de uma jornada heroica que vai tentar diminuir, como ele sempre falou, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda.