Lula defende governança multilateral sobre Inteligência Artificial

A discussão sobre a IA é uma das pautas do fórum do Brics, que acontece amanhã e na segunda (7) no Rio. Esse é um assunto que interessa especialmente à China, uma das potências no desenvolvimento de IA. No início deste ano, Pequim lançou sua própria IA, a DeepSeek, dentro de um plano de se tornar líder global dessa tecnologia.

Presidente defendeu também o multilateralismo. Sem mencionar os Estados Unidos, que começaram neste ano uma guerra comercial global, Lula disse que os países em desenvolvimento devem atuar em defesa de um regime multilateral.

Diante do ressurgimento do protecionismo, cabe às nações emergentes defender o regime multilateral de comércio e reformar a arquitetura financeira internacional.

Lula

Na cúpula do Brics, além da crise gerada pelo aumento das tarifas comerciais pelo presidente americano, Donald Trump, a instabilidade no Oriente Médio estará em debate. O Palácio do Planalto quer manter o foco nas mensagens que precisam ser emitidas em prol do multilateralismo e da paz global, além do apoio às prioridades do grupo. Há expectativa de que a declaração final do encontro faça menção também ao conflito entre Irã e Israel.

Lula participa hoje de encontros bilaterais no Forte de Copacabana. Na agenda do presidente brasileiro, estão reuniões com chefes de Estado e representantes da Etiópia, do Vietnã, da Nigéria e da China. Também está previsto um encontro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, filho do xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que é o atual líder dos Emirados Árabes Unidos.

O que mais será debatido na cúpula

Este é o quarto encontro anual do Brics no Brasil. É o primeiro na capital fluminense.