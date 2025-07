Esquerda inflama redes com novo foco, mas fica longe de alcance da direita

A Palver, empresa que monitora 100 mil grupos públicos brasileiros, diz que a campanha da esquerda chegou a 700 mil usuários de Telegram e WhatsApp. O fundador da empresa, Luis Fakhouri, afirma que o debate sobre taxação de bilionários cresce desde o dia 28, mas que a direita conseguiu entrar rapidamente na discussão.

O levantamento aponta que a cada 100 mil mensagens trocadas no WhatsApp no dia 1º de julho, 195 eram sobre a briga entre o Executivo e o Congresso. Os principais tópicos citados foram: críticas ao envolvimento do STF na decisão do Congresso, considerando o governo antidemocrático; como o aumento do IOF prejudica especialmente as classes mais baixas; e como o governo está frágil para as eleições de 2026.

O governo 'viralizou', mas ainda é visto majoritariamente como antidemocrático por acionar o STF e falsamente interessado em pautas sociais por não reconhecer o suposto impacto do aumento do IOF sobre os pobres.

Trecho do levantamento da Palver

Avaliação do governo no WhatsApp e no Telegram começou a melhorar na quarta-feira, diz a empresa. "Vídeos produzidos por IA, com referências a 'Hugo não se importa' e à injustiça social promovida pelo caráter regressivo da política tributária brasileira, receberam a seta dupla de 'encaminhados com frequência' no WhatsApp, situação pouco usual para conteúdos de esquerda", diz o estudo.

[A esquerda] conseguiu impor uma narrativa muito forte, fenômeno normalmente é mais associado aos perfis de direita.

Marcelo Tokarski, CEO da Nexus