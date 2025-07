Senado dobrará para quase R$ 800 mil por mês gasto com carros alugados

Desde 2011, o Senado prefere alugar carros para os parlamentares do que comprá-los. À época, argumentou que assim é mais econômico, já que manutenções, seguros e documentações ficam todos a cargo da locadora.

Reportagem do UOL mostrou que senadores e deputados gastaram quase R$ 51 milhões no ano passado com aluguel de carros. Além dos contratos de locação da Câmara e do Senado, os parlamentares ainda alugam outros veículos com a cota parlamentar.

O aumento no gasto com carros alugados acontece em meio a cobranças do Congresso para que o governo do presidente Lula (PT) corte despesas. Em junho, a Câmara e o Senado derrubaram em conjunto os decretos do Executivo que mudou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), dizendo que a prioridade é o equilíbrio das contas públicas. Foi a primeira vez que um decreto legislativo derrubou um decreto presidencial desde 1992. A disputa foi parar no STF, que suspendeu ontem todos os decretos com as alterações no IOF e convocou uma audiência de conciliação entre os dois Poderes.