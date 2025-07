Zambelli quer acareação, mas somente se não tiver de voltar ao Brasil

O regimento estabelece o limite de faltas no Congresso em quatro meses. Se o intervalo for alcançado, a Mesa Diretora da Câmara decreta a perda do cargo. Foi assim no caso de Chiquinho Brazão, preso sob a acusação de ser mandante da morte da vereadora Marielle Franco.

O gesto de Motta de não acatar a determinação do STF é visto como inócuo do ponto de vista jurídico. A avaliação é que ele tenta mostrar que age para defender os parlamentares e, desta forma, ganhar prestígio com os pares.