Eleição do PT expõe tensão entre volta à militância e flerte com centrão

A professora Sabrina Teixeira, 45 Imagem: Mateus Araújo/UOL

Disputa interna

Entre os dirigentes do PT, avaliação também é de que a eleição interna deste ano marca uma transição na governança do partido. A leitura dominante é que o PT precisa se preparar para a era "pós-Lula".

Caso Lula concorra à reeleição em 2026, será a última disputa presidencial do ex-presidente. "Com isso, o partido deve assumir um papel mais central no projeto político iniciado por ele", afirma uma fonte, que preferiu não se identificar.

Outro ponto de destaque entre as lideranças é expectativa que a eleição —que acontece também em âmbito estadual e municipal— traga renovação para o partido. "Uma nova geração de dirigentes, formada durante os governos do PT e com uma visão mais atualizada, está mais atuante. A relação entre as duas gerações tem pautado o futuro do partido", avalia uma dirigente.

Impactos positivos e programas sociais já não são mais associados ao PT, avaliam dirigentes. Parte da população já incorporou programas sociais como Farmácia Popular, Bolsa Família, Pé-de-Meia, Prouni e Minha Casa Minha Vida como permanentes e desvinculados do partido. "Precisamos entender por que as pessoas deixaram de ver na política a capacidade de promover os ajustes necessários para garantir equilíbrio e bem-estar", afirma uma das lideranças.