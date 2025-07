Lula se solidariza com famílias de vítimas do Texas: 'Tristeza'

Que as autoridades do condado de Kerr, do estado do Texas e do governo norte-americano tenham sucesso nos trabalhos de resgate e de auxílio aos atingidos por esse desastre.

Lula

Caminhão ficou preso em árvore após inundações na margem do rio Guadalupe, no Texas Imagem: Jim Vondruska/Getty Images via AFP - 5.jul.2025

Itamaraty lamentou ontem o desastre, mas usou o comunicado para chamar atenção para as mudanças climáticas. "O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional"

O presidente americano Donald Trump retirou o país do Acordo do Clima de Paris, que prevê medidas para combater o aquecimento global. Além disso, ele retirou fundos de mecanismos globais de proteção às florestas e, na sexta-feira, assinou uma nova lei que desmonta subsídios para arcar com a transição energética nos EUA. Quase US$ 500 bilhões em ajuda do Estado para carros elétricos e outras fontes renováveis de energia foram abolidas no Orçamento.

Lula já fez criticas públicas aos posicionamentos de Trump sobre a questão climática. Em fevereiro, disse que o presidente não viria ao Brasil para participar da COP-30 porque "não quer compromisso" com o meio ambiente. Durante missão oficial à França em junho, no entanto, o petista disse que convidaria Trump a comparecer ao evento.