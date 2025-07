PT faz primeira eleição pós-Lava Jato com candidato de Lula como favorito

Lula e o ex-ministro e ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva Imagem: Ricardo Stuckert/Instagram Edinho Silva

Para onde vai o partido

O PT encara um debate sobre como se posicionar frente ao crescimento da direita. De volta ao poder depois de seis anos, petistas dizem que o pior já passou, mas também avaliam que esperavam estar numa situação "mais estável".

A federação com PCdoB e PV tem a segunda maior bancada da Câmara, atrás do PL, mas tem passado dificuldades. Diferentemente do que ocorreu nos governos petistas anteriores, o partido fica isolado em votações relevantes, com apoio do PSOL e parcialmente do PSB e do PDT, e tem um poder de barganha limitado, mesmo ocupando o Palácio do Planalto.

A discussão, não exatamente uma novidade no PT, se dá entre aumentar o diálogo ao centro ou esticar a corda à esquerda. Edinho, conhecido como conciliador, defende a primeira estratégia, enquanto Falcão é adepto de retornar às origens.

Recheada de governistas, como o ministro Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi e o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), a CNB optou pela suavização. Membros da corrente defendem que o partido conseguiu seus maiores êxitos quando dialogou com siglas ao centro e com setores mais distantes do tradicional discurso petista (bancos e mercado financeiro, por exemplo), como ocorreu nos primeiros mandatos de Lula e na eleição de 2022.