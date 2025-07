OAB-SP estuda proposta que limita em até 15 anos mandato de ministro do STF

A comissão de estudos para reforma do Judiciário criado pela OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo) planeja apresentar ao Congresso uma proposta para limitar o mandato de ministros do STF e o foro privilegiado de políticos.

O que aconteceu

Mandato ideal para ministros do Supremo seria entre 10 e 15 anos, afirma o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica. Segundo ele, mudanças em períodos menores, como de 8 em 8 anos, poderiam gerar uma sensação de instabilidade no Judiciário, já que a alternância de ministros na corte atrapalharia julgamentos e decisões.

Atualmente, ministros se aposentam de forma compulsória aos 75 anos. "É um tema que precisa ser discutido. Não digo que é necessário", pontua Sica.