Confusão em MG emperra eleição do PT; vencedor deve ser aliado de Lula

A expectativa é que seja já no próximo final de semana, também no domingo. A questão em debate segue sendo a mesma da suspensão, ontem: a logística para garantir a votação nos mais de 700 locais de votação no estado. Segundo a direção, todas as cédulas já tinham sido impressas sem o nome de Dandara.

Confusão escancara disputa política em MG

A deputada entrou na Justiça para que pudesse concorrer à presidência do diretório estadual. O registro da candidatura foi recusado em junho por atraso na contribuição partidária, segundo o diretório nacional, um pré-requisito para qualquer candidatura interna. Ela estaria devendo até R$ 130 mil, dado que a colaboração é calculada com base no salário de cada filiado.

Na ação, Dandara mostra comprovantes de quitação da dívida, em dois boletos. Ainda assim, o diretório argumentou que ela havia perdido o prazo para realizar o pagamento. No sábado à noite, a 17ª Vara Cível de Brasília entendeu que ela havia, sim, cumprido com as obrigações e concedeu tutela de urgência.

A disputa escancara a briga pelo poder em Minas, dizem petistas. Dandara é próxima do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), uma das lideranças do estado, ao passo que a deputada estadual Leninha é apadrinhada pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). Os dois grupos disputam a hegemonia do estado, de olho em 2026.

Como em Minas, muitos estados entraram em combustão de olho no comando local do partido na provável última eleição que o presidente Lula (PT) disputará. Petistas lembram que controlar o diretório estadual nas eleições majoritárias é controlar o caixa do partido e ter influência forte nas indicações às disputas majoritárias (governo e Senado), embora, ponderem, estas escolhas passem em grande parte pelo diretório nacional e pelo próprio Lula.