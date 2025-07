Candidato de Lula, Edinho Silva é eleito presidente nacional do PT

Recheada de governistas, como o ministro Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi e o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), a CNB optou pela suavização. Membros da corrente defendem que o partido conseguiu seus maiores êxitos quando dialogou com siglas ao centro e com setores mais distantes do tradicional discurso petista (bancos e mercado financeiro, por exemplo), como ocorreu nos primeiros mandatos de Lula e na eleição de 2022.

A discussão, não exatamente uma novidade no PT, se dá entre aumentar o diálogo ao centro ou esticar a corda à esquerda. Edinho, conhecido como conciliador, defende a primeira estratégia.

O ponto do grupo, defendido por Edinho, é que a população já está dividida e que as chances maiores de crescimento estão no consenso. Não à toa, este é o tom que mais se aproxima do governo. Ministros defendem que o partido tenha posicionamento independente, mas "é preferível" que some com o discurso de Lula, não que antagonize a ele —até o ex-ministro José Dirceu, liderança importante, aderiu a este discurso e declarou apoio público a Edinho.

Ex-ministro de Dilma Rousseff (PT), Edinho tem acesso direto ao Planalto e o visita com frequência. No Rio de Janeiro, como anfitrião da cúpula do Brics, Lula conseguiu votar no pleito.

Oito anos depois

Depois de oito anos, o partido elegeu um presidente em uma situação totalmente diferente. Em 2017, o PT era o principal alvo da Lava Jato, com grande parte das suas lideranças investigadas, incluindo o então ex-presidente Lula e a senadora e candidata eleita, Gleisi Hoffmann.