Empresa de chefe de ONG recebeu R$ 1 milhão em projeto ambiental no Rio

Uma empresa que pertencia ao presidente da ONG Instituto Realizando o Futuro, Felipe Dias do Nascimento, recebeu mais de R$ 1 milhão para a prestação de serviços no projeto de educação ambiental Ambiente Jovem, tocado pela ONG Con-tato, com verba do governo do estado do Rio.

Os pagamentos indicam que as entidades vêm repetindo em outros entes uma estratégia já usada com recursos de emendas parlamentares, revelada em reportagem do UOL: a contratação de empresas em nome de dirigentes ou parentes de dirigentes das próprias ONGs suspeitas de desvios de recursos.

O primeiro repasse para a AF Assessoria e Soluções, de Nascimento, foi de R$ 600 mil em setembro de 2022. Em março de 2023, foram mais R$ 435 mil.