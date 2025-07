'Trump deveria cuidar de seus próprios problemas', diz Gleisi

A ministra das relações institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu hoje as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defendeu Bolsonaro e ameaçou retaliar países do Brics.

O que aconteceu

Gleisi espondeu à acusação de "caça às bruxas" quando Trump defendeu Bolsonaro. "Hoje, ele [Bolsonaro] responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e contra o processo eleitoral no Brasil", disse a ministra. "Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no estado democrático de direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir."

Hoffmann disse que Bolsonaro responde por crimes contra a democracia. Gleisi afirmou que o ex-presidente brasileiro tenta se esquivar do devido processo legal após atacar o sistema democrático e o processo eleitoral.