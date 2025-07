Não aceitamos tutela de quem quer que seja, diz Lula após post de Trump

Após uma publicação do presidente dos EUA, Donald Trump, em defesa de Jair Bolsonaro (PL), o presidente Lula (PT) disse que o Brasil não aceita "interferência ou tutela de quem quer que seja".

O que aconteceu

Lula publicou nas redes sociais uma nota em que afirma que as instituições do Brasil são "sólidas e independentes". "Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", disse o presidente.

A publicação ocorre Trump usar as redes sociais para dizer que o "Brasil está agindo de forma terrível" com Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos criticou uma suposta "caça às bruxas" de autoridades brasileiras contra o ex-presidente, que é réu no processo em que investiga uma tentativa de golpe após as eleições de 2022. "Deixem Bolsonaro em paz", escreveu Trump.