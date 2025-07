ONG usou R$ 1,2 milhão para pagar eventos-fantasma e empresa de morto no RJ

Tanto a ArtPlural quanto a WAX são suspeitas de desvios de verbas de emendas parlamentares, em contratos voltados para eventos, conforme revelado pelo UOL.

O governo afirma, porém, que "não houve custo adicional", apesar dos dois desembolsos. Alega que foram oferecidos dois lanches aos alunos e que houve oficinas no evento.

O UOL tentou contato com Pampolha por meio da assessoria do TCE, mas ele não se manifestou.

Lanches sob suspeita

Os valores declarados pela WAX pelo fornecimento desses lanches também levantam suspeitas. A empresa declarou o fornecimento de 1.500 lanches ao custo de R$ 55 cada, valor até três vezes maior do que o praticado no mercado, conforme a reportagem levantou com duas empresas do ramo.

No papel, o cardápio prometia torradinhas com patê de frango e atum, salgadinhos fritos variados, croissants de queijo com presunto e frango, além de empadinhas.