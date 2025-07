'Sul é nosso país': o que está por trás do movimento citado por governador

Separatismo se ancora na identidade do 'ser sulista', segundo o pesquisador. Na avaliação dele, trata-se de um movimento étnico-separatista que busca legitimidade na construção de uma identidade regional. "O sentimento de 'ser sulista' está ligado ao pioneirismo europeu, à figura do colonizador que desbravou a mata e construiu a região", explica.

Grupo atual tenta se distanciar de discursos extremistas, mas repete lógicas de exclusão, de acordo com Pancera. Ele aponta que, ao contrário do "Pampa Livre", "O Sul é o Meu País" busca formalmente evitar associação com ideias radicais. "Apesar da tentativa de se afastar dessas acusações, o movimento ainda reproduz discursos que considero diferencialistas." Para o pesquisador, o grupo tornou-se, desde então, a principal representação organizada do separatismo na região Sul.

Governo federal repassou R$ 61,4 bilhões ao Rio Grande do Sul após enchentes. Questionado sobre o tema, Feloniuk, afirmou que tragédias como essa não são o momento para discutir separação, "mas sim para ajudar a população e fortalecer a consciência coletiva da região".

As projeções econômicas e políticas apresentadas pelo movimento são bastante simplistas, restringindo-se à comparação entre o que é arrecadado e o quanto retorna aos estados do Sul. No entanto, desconsideram questões econômicas estruturais, como o endividamento histórico do Rio Grande do Sul com a União —situação que voltou à tona com as enchentes de 2024—, além de ignorarem a complexa relação desses estados com a indústria nacional e o mercado consumidor brasileiro. Não há projeções ou debates consistentes sobre aspectos políticos e estruturais fundamentais e inerentes à proposta de separação. Gabriel Pancera Aver, doutorando em sociologia pela UEL

O que diz a Constituição

A Constituição de 1988 instituiu uma federação "indissolúvel" e deu peso legal à união entre estados, municípios e o Distrito Federal. A nova Carta freou projetos separatistas ao consolidar um modelo democrático, com forte centralismo político e jurídico.