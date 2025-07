TCE vê baixa transparência em emendas distribuídas pelo governo Tarcísio

Relatório do TCE apontou ausência de controle orçamentário e financeiro específico das emendas voluntárias. Segundo o documento, isto impede "identificar os recursos destinados a essa modalidade em razão de indicações parlamentares." O governo do estado informou ao TCE que as transferências "não se incorporam ao orçamento público, pois emergem apenas na etapa de execução do orçamento e não criam obrigação de execução."

Critérios para distribuição das emendas em São Paulo não são transparentes, diz TCE. Com isso, não é possível avaliar se as propostas para aplicação dos recursos têm viabilidade técnica e se elas teriam alguma vinculação com as políticas públicas implementadas pelo governo.

Indicações já foram comparadas ao "orçamento secreto" do governo federal. Isso ocorre porque as emendas voluntárias não constam no orçamento público, impedindo saber de onde o governo retira recursos para executá-las. Só foi possível conhecer os deputados responsáveis pelas indicações e o beneficiário dos recursos a partir de 2023, quando o governo passou a publicar os dados em um painel na internet.

Outro lado. Em nota, o governo de São Paulo informou que avalia "permanentemente" ações para aprimorar a "transparência e o bom uso" das verbas públicas. Uma das medidas analisadas é a implementação do plano de trabalho prévio para o pagamento de emendas. A gestão destacou também que todas transferências podem ser consultadas, desde 2023, no site da Secretaria de Governo e Relações Institucionais (leia a nota completa abaixo).

PL e Republicanos foram os partidos com mais emendas efetivamente pagas em 2024. Veja o ranking das cinco siglas que mais receberam (todas fazem parte da base aliada do governador na Alesp):