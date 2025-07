Estão virando as costas para Bolsonaro, diz vice de SP em crítica a aliados

Mello Araújo afirmou que há "hipocrisia" dos aliados de Bolsonaro e criticou a presença de alguns deles no "Gilmarpalooza". Ocorrido na semana passada em Portugal, o XIII Fórum de Lisboa foi idealizado pelo ministro do STF Gilmar Mendes e teve participação de diversas autoridades brasileiras, como Tarcísio e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato ao Planalto em 2026.

Crítica pode ser direcionada a Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como principal opção da direita para disputar a Presidência em 2026. Nos bastidores, aliados veem acenos do governador de SP a uma empreitada presidencial, como o discurso crítico ao presidente Lula e sem citar o STF, no ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, no dia 29 de junho. Tarcísio também é elogiado por caciques de partidos do centrão e tem o apoio da Faria Lima. Uma ala do PL, partido de Bolsonaro, já fala em chapa com Tarcísio para presidente e Michelle Bolsonaro como vice em 2026, como noticiou o UOL.

Governador tem dito publicamente que vai disputar a reeleição em São Paulo. Contudo, segundo a colunista do UOL Raquel Landim, Tarcísio disse a empresários, banqueiros e representantes do mercado financeiro que vai indultar Bolsonaro se for eleito presidente em 2026 — o ex-presidente enfrenta um processo por tentativa de golpe no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que disse coronel Mello Araújo

E as coisas estão acontecendo, tá todo mundo enxergando o que tá acontecendo. Encontros acontecendo, reuniões, jantares, viagem agora em Portugal, mesmo. Vários políticos do Brasil inteiro lá. E as tramas, as artimanhas, as coisas estão acontecendo. Quanta hipocrisia, quanta hipocrisia!