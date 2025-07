Agro tem votos para licenciamento ambiental, mas dá como certa ida ao STF

O relator do projeto, Zé Vitor (PL-MG), rebate esta acusação e espera aprovação por ampla margem de votos. O deputado é coordenador político da FPA e declarou que considerável parte do governo é a favor da proposta.

Ele disse que somente o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, é contra. A ala que apoia o projeto seria muito maior e incluiria os ministérios ligados a infraestrutura, energia e agronegócio. "Querem terminar rodovias e aumentar o Minha Casa, Minha Vida", justifica ele.

Zé Vitor disse que o PT também se manifestou a favor. O relator ponderou que devem ocorrer apenas algumas deserções por parte de deputados do partido que tenham posição pessoal contrária às mudanças na burocracia relacionada às licenças ambientais.

Não há preocupação com votos, mas os ruralistas preveem problemas com a opinião pública e a Justiça. A expectativa é que o PSOL e a Rede acionem o STF, pedindo que o projeto seja considerado ilegal. A possibilidade de oposição do presidente Lula (PT) preocupa menos porque haveria votos para derrubar eventuais vetos.

As mudanças nas licenças ambientais foram aprovadas em 2021 na Câmara. A proposta também saiu vencedora no Senado ao ser avaliada em maio deste ano. Como houve alterações, os deputados votam outra vez para dar a palavra final às mudanças no projeto.

A Câmara planeja levar a proposta a plenário na próxima semana. Até lá, Zé Vitor vai se reunir com todos os partidos e buscar um texto que conquiste o maior número de votos possível.