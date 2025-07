Alcolumbre adia análise de projeto sobre legalização de bingos e cassinos

Projeto permite a exploração de jogos e apostas. Pelo texto, será permitido o jogo do bicho, bingo em locais próprios para a prática ou estádios de futebol, corridas de cavalos e cassinos em embarcações ou integrados a complexos de lazer, como resorts e hotéis.

Forte lobby no Congresso. O senador Irajá (PSD-TO), relator do projeto, chegou a viajar para Las Vegas, nos EUA, em 2020 para conhecer cassinos e encontrar representantes da empresa Las Vegas Sands, do magnata Sheldon Adelson (1933-2021), segundo revelou a Folha de S.Paulo.

Texto sofre resistência da bancada evangélica, que é contra a liberação dos jogos de azar. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) e presidente da Frente Evangélica no Congresso afirmou que os jogos trazem "problemas graves para uma sociedade que já sofre com as bets".

Centrão e ministro do governo Lula (PT) apoiam a proposta. Celso Sabino, nome do União Brasil, que comanda a pasta do Turismo, é um dos apoiadores do projeto. Assim como o PP e o PSD.