Com Modi, Lula diz que não aceita reclamações de Trump contra Brics

Lula também elogiou o papel do Banco do Brics para as economias emergentes. "O NDB [na sigla em inglês] surgiu para dar a certeza de que é possível ter um sistema financeiro que tenha uma política de financiamento e não tenha como objetivo principal austeridade para aqueles que pedem empréstimo", disse, ao saudar a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente da instituição, presente no encontro.

Lula voltou a exaltar o bloco e criticar a políticas protecionistas como a norte-americana. "Como membros do G20 e do Brics, atuamos em mesa do multilateralismo e em prol de uma governança global mais inclusiva. O primeiro-ministro Modi afirmou corretamente, na cúpula do Brics, que é impossível rodar um software do século 21 em velhas máquinas de escrever do século 20", disse Lula.

Lula já havia criticado as falas de Trump durante a cúpula, ontem. "Nós não queremos imperador, somos países soberanos. Se ele acha que ele pode taxar, os países têm direito de taxar também. Acho muito equivocado e irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais", disse Lula.

O bloco também se posicionou oficialmente contra tarifas unilaterais. "A proliferação de ações restritivas ao comércio, seja na forma de aumento indiscriminado de tarifas e de medidas não tarifárias, seja na forma de protecionismo sob o disfarce de objetivos ambientais, ameaça reduzir ainda mais o comércio global", diz o documento.

Modi está no Brasil após o encontro do bloco no Rio de Janeiro nesta semana. A exemplo do que fez com o presidente chinês, Xi Jinping, após o G20 no ano passado, Lula aproveitou a cúpula internacional para convidar o indiano para Brasília e estreitar a relação. A Índia é o hoje o segundo maior mercado do mundo, com alto potencial de crescimento nas relações com o Brasil, segundo o governo.

"Dois países superlativos como a Índia e o Brasil não podem permanecer distantes", afirmou Lula. Nesta tarde, eles assinaram seis acordos bilaterais nas áreas de ciência e tecnologia, agricultura e combate ao terrorismo internacional.