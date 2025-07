Maierovitch: Intimação a Moraes é tecnicamente bisonha e não se sustenta

Essas decisões de Moraes são do STF porque ele está atuando como órgão de um poder. Uma coisa, por exemplo, é a decisão do presidente de uma multinacional; outra é uma deliberação dele de ordem privada. Estamos falando de algo institucional. Portanto, Moraes é parte ilegítima nesse processo. Está se fulanizando com uma intenção política bisonha, ridícula tecnicamente. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch classificou a intimação a Moraes como "absurda", uma vez que a Justiça da Flórida interpretou as decisões do ministro como pessoais, e não como parte integrante de uma instituição de poder como o Supremo.

A AGU entrará no processo para dizer que o ato que está sendo discutido é de um órgão de poder e não de uma pessoa física. É importante verificar em qual momento ela entrará. Essa ação é tão bisonha tecnicamente que cabe, em um primeiro momento, dizer que é parte ilegítima. Ponto e basta. Não há condição para essa ação prosperar e prosseguir.

Quem propôs essa ação é carecedor dela e está jogando erradamente. É um besteirol, uma ação de quinta categoria. Se fosse no Brasil, quem a propôs seria reprovado no exame da OAB tamanho o absurdo. É a mesma coisa que pensar que o Supremo é uma pessoa só e não uma instituição. O ministro decide em nome do STF. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Sakamoto: AGU fará defesa de Moraes nos EUA por envolver Estado brasileiro

A AGU (Advocacia-Geral da União) defenderá Alexandre de Moraes nos Estados Unidos após o ministro do STF ser intimado pela Justiça da Flórida, revelou o colunista Leonardo Sakamoto, em apuração junto a fontes do governo Lula.