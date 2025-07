Moraes prorroga inquérito sobre atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Para a PGR, atuação de Eduardo é "atentado à soberania nacional". A Lei dos Crimes contra a Democracia, sancionada por Jair Bolsonaro em 2021, proíbe negociações com governos estrangeiros por atos hostis contra o próprio país. Na recomendação, a Procuradoria diz que o deputado licenciado está tentando "submeter o funcionamento do STF ao crivo de outro Estado".

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início do ano, e se licenciou do mandato da Câmara em março. Em vídeo publicado nas redes sociais à época, ele disse que, naquele país, poderia "focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo [polícia política do regime nazista alemão] da Polícia Federal merecem".

Prorrogação acontece após Justiça do estado norte-americano da Flórida intimar Moraes em ação movida por redes sociais ligadas à extrema direita. As companhias Rumble e Trump Media, dona da Truth Social e ligada ao presidente dos EUA, Donald Trump, acusam o ministro de censurar o conteúdo delas no Brasil. O ministro ainda não recebeu a intimação e nem vai comentar o caso.