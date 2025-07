MP Eleitoral pede suspensão de direitos políticos de Nikolas Ferreira

Fuad Noman morreu em março deste ano, aos 77 anos Imagem: Amira Hissa/Divulgação

Ataques exploraram trecho de livro e evento cultural. A campanha usou um trecho descontextualizado de obra literária escrita por Fuad e o associou falsamente a uma suposta exposição de crianças a conteúdo impróprio num festival de quadrinhos promovido pela prefeitura.

Além de Nikolas e Engler, outras duas pessoas foram denunciadas pelo MP. Também estão na lista Cláudia Araújo Romualdo (Coronel Cláudia, do PL), candidata a vice-prefeita na chapa de Bruno Engler, e a deputada estadual Sheila Aparecida Pedrosa de Mello Oliveira (Delegada Sheila, também do PL).

Suplente de vereador fez acordo com o MP. Um ex-candidato, também envolvido na difamação, reconheceu a autoria e o conteúdo desinformativo de um vídeo que publicou no Instagram, com as mesmas acusações falsas. No acordo, ele renunciou a uma possível candidatura em 2026. O termo também prevê pagamento de R$ 31,5 mil a uma entidade social, retratação pública em sua rede social e confissão dos crimes de calúnia, difamação e divulgação de informações falsas com fins eleitorais.

Justiça já havia reconhecido irregularidades durante a eleição. A propaganda foi suspensa e houve concessão de direito de resposta ainda no período eleitoral, com base em decisões que vetam conteúdo calunioso, difamatório e sabidamente falso.