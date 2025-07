Paraná Pesquisas: Moro lidera disputa pelo governo do Paraná com 43,8%

Disputa pelo senado

No Senado, Alvaro Dias (Podemos-PR) aparece na frente, mas o cenário é mais fragmentado. Ele lidera com 43,8% —em 2026, os eleitores votarão em dois nomes para senador. Veja as intenções de voto:

Alvaro Dias (Podemos): 43,8%

Alexandre Curi (PSD): 26,8%

Filipe Barros (PL): 25,3%

Cristina Graeml (Podemos): 21,2%

Zeca Dirceu (PT): 10,8%

Indecisos: 7,2%

Brancos e Nulos: 13,4%

Metodologia

O Instituto Paraná pesquisas ouviu pessoalmente 1.540 eleitores em 62 municípios entre 3 e 6 de julho. A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pelo PL (Partido Liberal).