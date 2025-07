Deputado Júnior Mano (PSB-CE) é alvo de busca da PF por suspeita de desvios

Foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias. Também foi realizada quebra de sigilo dos dados telefônicos dos investigados.

A operação acontece por determinação do ministro Gilmar Mendes, relator do caso no STF. A investigação foi remetida ao Supremo por envolver autoridade com foro privilegiado. O processo corre em sigilo.

Deputado teve 'papel central' em esquema, diz PF

Investigação da PF apontou que o deputado teve "papel central" em um esquema de manipulação de eleições municipais em 51 cidades cearenses. Isso aconteceria por meio de compra de votos, além de desvios de recursos de emendas parlamentares, como mostrou o UOL em dezembro passado.

Deputado negou irregularidades. À época, Mano disse que estavam usando o nome dele indevidamente. O UOL tenta contato com o parlamentar novamente. Caso haja resposta, o texto será atualizado.