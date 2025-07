Reajuste de 9% para Forças Armadas é aprovado por comissão no Congresso

Reajuste deve ter impacto de R$ 8,3 bilhões nos dois primeiros anos após a implementação. De acordo com os autores da proposta, o impacto seria de R$ 3 bilhões no primeiro ano (2025) e de R$ 5,3 bilhões no segundo ano (2026).

740 mil pessoas serão beneficiadas caso medida seja implementada. A proposta tem apoio do governo, que enxerga que os salários de militares e pensionistas ficaram defasados em relação à inflação nos últimos anos.

Medida provisória entrou em vigor em março. Pelo texto, militares tiveram reajuste de 4,5% em abril e terão novo aumento em 1º de janeiro do ano que vem.

Entre 2012 e 2022, militares foram os servidores federais com maior aumento médio de salário. Um levantamento do Centro de Liderança Pública apontou que o vencimento da categoria aumentou 29,6% no período, descontada a inflação.